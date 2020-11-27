الشركة المكلفة بتأمين النهائي: أفراد الأمن المتواجدين في ممرات اللاعبين خضعوا لمسحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد العقيد محمود القاضي مدير العمليات بالشركة الأفريقية للأمن والحراسة المكلفة بتأمين مباراة نهائي دوري الأبطال، أن جميع أفراد الأمن الذين سيتواجدون في ممرات اللاعبين خضعوا لمسحة للتأكد من سلبية عيناتهم لفيروس كورونا.

وأوضح القاضي في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن بوابات ستاد القاهرة ستفتح الساعة الخامسة مساءً، وستغلق أبوابها الساعة الثامنة مساءً.

وأكمل: "تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.. هدفنا خروج المباراة بشكل يليق بشكل مصر".

وعن الحضور في ملعب المباراة، قال مدير العمليات بشركة الحراسة: "يقتصر الحضور على 25 دعوة للأهلي و25 للزمالك، و25 لاتحاد الكرة، و25 لوزارة الرياضة، و150 للاتحاد الأفريقي"

وأكمل: "التواجد الأمني في محيط الأمن سيكون محدود، والأمن سيكون متواجد بعيدا عن التراك، ونتمنى ألا يحدث شيئا للاضطرار للدخول التراك".

واختتم: "نحرص على أمن وسلامة اللاعبين، وسيكون الدخول من خلال كشوفات معتمدة من وزارة الداخلية".