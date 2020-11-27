كورة عربية | فيديو أهداف قطر والعربي في الدوري القطري “بلايلي يسجل ثنائية”

قاد النجم الجزائري “يوسف بلايلي” نادي قطر لفوز مريح على مضيفه العربي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات اليوم الخميس، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري القطري.

وسجل يوسف بلايلي ثنائية من علامة الجزاء، الأولى في الدقيقة 38، والثانية في الدقيقة 87، وتكفل اللاعب أليخاندرو جالفيز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع.

وانتقل لاعب منتخب الجزائر “بلايلي” إلى صفوف نادي قطر قادمًا من النادي الاهلي السعودي، خلال فترة التوقف الدولية التي لعبت خلالها بلاده أمام زيمبابوي ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وكان اللاعب صاحب الـ 28 عامًا على مقربة من الإلتحاق بصفوف الاهلي المصري في الأيام الأولى من السوق المصري، إلا أن وكيل أعماله فشل في التوصل لاتفاق مالي يرضي جميع الأطراف.

ورفع يوسف بلايلي رصيد أهدافه مع نادي قطر لـ 3 أهداف منذ انضمامه من الاهلي السعودي هذا الشهر، حيث سجل هدفه الأول في الجولة السادسة عندما فاز قطر على الوكرة بهدف يتيم من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز تقدم نادي قطر إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 9 نقاط، بينما تراجع نادي العربي للمركز العاشر برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة عن مركزي الهبوط.

شاهد أهداف مباراة قطر والعربي