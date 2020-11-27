الامارات | ويلسون وزوجته يزوران مسجد الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن ويلسون وزوجته يزوران مسجد الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مهاجم فريق العين، الأنغولي ويلسون إدواردو وزوجته كاتيا أبرو، أول زيارة لهما إلى مسجد الشيخ زايد في العاصمة أبوظبي، مستفيدين من فترة الراحة التي كان قد منحها المدرب بيدرو إيمانويل للاعبين عقب الفوز على الوصل في الجولة السادسة قبل أسبوع. ونشر الثنائي مجموعة من الصور عبر خاصية «إنستغرام ستوري»، وهما يرتديان الزي الإماراتي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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