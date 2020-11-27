الامارات | وفاة مارادونا توحّد أكثر ناديين عداوة في تاريخ الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مارادونا توحّد أكثر ناديين عداوة في تاريخ الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ليل الأربعاء الماضي، وتحديداً عند الساعة العاشرة مساءً، لحظة فارقة في تاريخ الكرة الأرجنتينية، حيث وحدت وفاة أسطورة الكرة العالمية، الأرجنتيني دييغو مارادونا، أكثر ناديين عداوة في تاريخ الكرة، ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين.

وقام الناديان، بعد إعلان وفاة مارادونا، بإنارة أضواء ملعبيهما «المونمنتال» و«البومبونيرا» بالأضواء عند الساعة العاشرة ليلاً، في رمزية إلى الرقم 10 للأسطورة مارادونا. ولم يسبق في تاريخ الأرجنتين أن اتفق الناديان على شيء، إلا على تكريم الراحل مارادونا، الذي حمل قميص بوكا لسنوات. ورغم أنه كان لاعباً في الغريم التقليدي، لكن ريفر بليت، قام بنشر وداع خاص لمارادونا، واحتفى به، واعتبره اللاعب الأبرز في تاريخ الكرة العالمية. وقالت صحيفة «أوليه» الرياضية الأشهر في الأرجنتين، إن منظر توحّد مشجعي الفريقين حول تكريم مارادونا، أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ الناديين.

- قام ناديا بوكا وريفر بليت بإنارة أضواء ملعبيهما

الساعة الـ 10 ليلاً تكريماً لمارادونا.

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