الامارات | إيقاف مدى الحياة لخريبين عن منتخب سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدى الحياة لخريبين عن منتخب سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، حاتم الغايب، إن الاتحاد قرر حرمان لاعب الهلال السعودي، عمر خريبين، من تمثيل منتخب سورية بشكل نهائي، ومنعه من المشاركة في أي نشاط يخصّ الاتحاد مدى الحياة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الاتحاد السوري، ونشرت تفاصيله وسائل إعلام سورية أمس، وأكد الاتحاد أن القرار جاء رداً على تصريحات اللاعب، أخيراً، حول أزمته مع مدرب المنتخب السوري، التونسي نبيل معلول، وأن قرار الإيقاف سيبقى فاعلاً سواء اعتذر اللاعب عن تصريحاته أو لا.

وقال خريبين لقناة «سما» السورية إنه لن يعود إلى المنتخب طالما استمر معلول مدرباً، متهماً إياه بتوجيه ألفاظ نابية بحق لاعبي سورية. وكان معلول طرد خريبين من معسكر سورية الأخير، واتهمه بأنه يتدخل في اختياراته الفنية.

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