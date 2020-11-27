الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مغادرة

توقّع جمهور لنادي درجة أولى مغادرة محترفهم البرازيلي إلى نادٍ منافس، بعد تألقه في الموسم الحالي، وطالبوا إدارة النادي بالانتباه لذلك كي لا تخسر جهوده.

وعد

تلقّى لاعب (غير مسجل في الفريق) وعداً من أحد المقربين لأعضاء النادي المحترف بإمكانية عودته للفريق مع فترة الانتقالات الشتوية، خصوصاً مع استمرار النتائج السلبية.

تجديد

يبحث الحارس المتألق عن تجديد عقده في الفترة الحالية مع استمرار تقديمه للأداء المميز، وهو ما يزيد من أسهم اللاعب مع الفريق وبعقد أفضل.

شرط

اشترط اللاعب المواطن الصاعد على إدارة النادي زيادة راتبه، قبل الدخول في مفاوضات جديدة بشأن تمديد عقده مع النادي.

تقرير

رفعت لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية تقريراً للاتحاد بشأن الأمور المتعلقة بالمنتخب الذي يتبع لها، والمشكلات التي تواجهه وكيفية معالجتها قبل فوات الأوان.

استبدال

طلب لاعب أجنبي من إداري الفريق معرفة سبب قيام المدرب بعدم إشراكه أساسياً في بعض المباريات، أو استبداله رغم أنه يقدم مستويات جيدة، مبيناً أنه ليس سبب تراجع نتائج الفريق بمفرده.

توريط

حمّل أعضاء شركة كرة القدم، رئيس الشركة، مسؤولية توريط النادي في التعاقد مع المدرب الحالي لمدة موسمين، بسبب حالة السلبية التي ظهر عليها في موسمه الثاني.

فسخ

اتفق أحد المدافعين مع مسؤولي النادي على فسخ تعاقده في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ زعم اللاعب أنه لم يجد طموحاته مع الفريق منذ أن قدم عليه أخيراً.

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