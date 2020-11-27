شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: ربنا يشفي وليد سليمان وصالح جمعة وديانج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمامه مباراة مهمة ومصيرية غدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا وقال منصور في تصريحات عبر فيديو بثه الموقع الرسمي للنادي: اتمني الشفاء لثلاثي الأهلي المصاب بكورونا وليد سليمان واليود يانج وصالح جمعة وتابع: صحة وسلامة اللاعبين اهم شيء وكما نتمني الشفاء للاعبينا الونش وعبدالله جمعة واوباما انا كرئيس لنادي الزمالك اتمني فوز الزمالك واتمني شفاء لاعبي الأهلي. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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