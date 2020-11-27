شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد: مرتضي منصور سبب بطولات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏أشاد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، بمجلس إدارة النادي ‏برئاسة مرتضى منصور، وما قدومه من مجهود كبير في الفترة ‏الماضية.‏ وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏الزمالك:«مجلس الادارة برئاسة المستشار مرتضي منصور لعب أدوار بارزةً في اختيار الصفقات مما أدى ‏إلى نجاح الفريق وظهوره بشكل قوي في المواسم الماضية واحراز الفريق للبطولات والانجازات. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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