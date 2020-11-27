شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يعلن التجديد لحسام حسن لموسمين قادمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التجديد لمهاجم الفريق وهدافه حسام حسن لمدة موسمين إضافيين، مؤكدا تمسك اللاعب بالبقاء فى الفريق كما أعلن من قبل أحمد سامى المدير الفنى للفريق تمسكه بحسام حسن مشددا أنه لا نية لبيعه أو إعارته لأنه يعتبر من العناصر الأساسية لفريق سموحة .

وكان عامر قد أكد اليوم عن اقتراب صفقة تبادلية داخل نادى سموحة وأحد أندية القمة ، الأمر الذى جعل الجميع يتوقع بيع حسام حسن إلا أن اليوم السابع تمكن من الاقتراب من الصفقة التبادلية بين سموحة والاسماعيلى عن طريق خروج محمود عزت من سموحة مقابل عماد حمدى لاعب الاسماعيلى ، وحتى الان لم يعلن رئيس سموحة الموافقة .

وحرص فرج عامر رئيس نادى سموحة على حضور تدريب الفريق اليوم ورحب عامر باللاعبين المنضمين حديثا للفريق محمد عبد المنعم المعار من الأهلى ، والسودانى أطهر الطاهر ، وطالب عامر الجميع ببذل اقصى جهد وإثبات أن سموحة يستحق التواجد فى المربع الذهبى وبين الكبار، وغادر سموحة الاسكندرية مساء اليوم على أن ينتظم جميع اللاعبين لمدة أربع أيام بالقاهرة يتم خلالهم خوض مباراتين أمام بيراميدز و إنبى .

وقال أحمد سامى فضلت الابتعاد باللاعبين عن الأسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وكذلك لإقامة مباراتين قويتين مع فرق الدورى للوقوف على المستوى الفنى والبدنى ومدى استفادة اللاعبين من فترة الإعداد .