شكرا لقرائتكم استشاري طب رياضي يضع محاذير قبل متابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الدكتور أحمد أشرف استشاري القلب والقسطرة وطلب القلب الرياضي نصائح الى لاعبي الأهلي والزمالك والأجهزة الفنية الإدارية والجماهير قبل مباراة نهائي القرن بين الغريمين التقليدين.

أكد أحمد أشرف في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن كل المرضى الذي يعانون من عدم انضباط الضغط وممن يعانون في السابق من الجلطات وغيرها من الأمور التي تتأثر سلباً بسبب عصبية المباريات ان يبتعدوا عن متابعة اللقاء حال عدم السيطرة على الأعصاب.

وقال أحمد أشرف ان هناك الكثيرين في مصر ممن تعرضوا لأزمات صحية وخضعوا لعمليات قلب بعد مباريات القمة مما يدفعنا لأن نكون على حذر شديد جداً من خطورة التعرض لمشاكل صحية.

أضاف استشاري القلب والطب الرياضي أن الأشخاص الذين خضعوا في السابق الى عمليات قلب عليهم ان يتابعوا المباراة المقبلة من المنازل لأن الطقس البارد يؤثر سلبا على المرضى بسبب تجمد الدم في الشرايين.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.