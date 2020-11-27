شكرا لقرائتكم خالد الغندور: لا أخشي أى لاعب فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن مباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي والقلعة البيضاء لا أحد يستطيع توقع نتيجتها على الإطلاق.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية :"كفة الفريقين متساوية فى مباراة الغد ولا أخشي أي لاعب فى فريق الأهلي وأشرف بن شرقي نقطة فارقة مع الزمالك".

وأضاف: "علي معلول أفضل من الناحية الهجومية والاهلي لا يملك لاعب فى قدرات وإمكانيات مصطفي محمد".

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

بينما تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.