شكرا لقرائتكم ضياء السيد: إصابات كورونا ستؤثر على الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد نجم الاهلي السابق ان علاقة المدرب باللاعبين عندما تكون جيدة تنهي التوتر لاسيما فى المباريات الهامة والمصيرية.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية :"المدير الفني عندما يكون متوتر يجعل اللاعبين فى حالة توتر شديدة خلال المباريات وهذا أمر خاطيء ويجب أن يخرج المدرب اللاعبين من هذه الحالة من أجل اللعب بشكل جيد".

وعن حالة القطبين: "الاهلي خسر ديانج بسبب كورونا والزمالك فقد 3 لاعبين أساسيين داخل الفريق وباتشيكو سيضطر إلى إحداث تغييرات فى التشكيل".

أكد نجم الاهلي السابق أن حمدي فتحي قادر على تعويض غياب المالي أليو ديانج أمام الزمالك فى نهائي أفريقيا.

وواصل: "حمدي فتحي يقدم أداء مميز سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني ولكن الأهلي يعاني من عدم وجود بديل له او لعمرو السولية حال تعرضهما للإصابة أو الطرد خلال اللقاء".

وأكمل: "اللاعب البديل فى القطبين ليس على مستوي الأساسي ومحمد عبدالغني أثبت خلال الفترة الماضية بأنه قادر على تعويض محمود الونش".