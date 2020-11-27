شكرا لقرائتكم مدير مركز التحاليل والتنبؤات يحذر من أمطار الغد خلال مباراة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية من الطقس السيء الجمعة خلال مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد محمود شاهين في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "درجات الحرارة ستهبط وسيشعر المواطنين بالبرد خلال توقيت المباراة وطيلت الليل.

أضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستضرب أماكن متفرقة من القاهرة في موعد مباراة الأهلي والزمالك وبالتالي يجب على المتابعين للمباراة في المناطق العامة أن يحذروا من برودة الطقس يوم الجمعة.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.