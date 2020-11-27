شكرا لقرائتكم سمير عثمان: حكام نهائي أفريقيا أصيب بكورونا وبالقاهرة منذ 40 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان الحكم الدولي السابق أن الجزائري مصطفى غربال من الحكام المتميزين في إفريقيا كما أنه من المرشحين لقيادة مباريات كأس العالم المقبلة.

أضاف سمير عثمان في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى غربال لم يقود مباراة منذ 8 أشهر تقريبا وتحديداً مباراة الزمالك ضد الترجي التي خسرها الأبيض".

أوضح سمير عثمان أن الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال متواجد بالقاهرة منذ 40 يوماً وشارك في معسكر الصفوة للحكام الأفارقة الذي أقيم منذ فترة".

وفجر سمير عثمان أن الحكم الجزائري تعرض خلال تواجده بالقاهرة الى الإصابة بفيروس كورونا المستجد الا انه شفي تماما منه وبات جاهزاً للمباراة وانه على مستوى فني وبدني عالي جداً.

وتابع سمير عثمان ان الحكم المغربي أيضاً رضوان جيد والذي سيتواجد كحكم فيديو من الحكام المميزين وكان عليه اجماع كبير في الشارع المصري قبل اسناد اللقاء للجزائري مصطفى غربال.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.