شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: استاد القاهرة يستضيف السوبر الأفريقى 10 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى محمد شبانة فى برنامجه مع شبانة على تليفزيون الخليج 365، أن مسئولى اتحاد الكرة استقروا بالتنسيق مع الجهات المسئولة ، والاتحاد الأفريقي على إقامة السوبر الأفريقي المقرر له 10 ديسمبر المقبل بإستاد القاهرة و يجمع نهضة بركان بطل المغرب و الفائز من مباراة الأهلي و الزمالك غداً في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع شبانة فى تليفزيون الخليج 365 أن مسئولو اتحاد الكرة و كاف استقروا على إقامة المباراة بإستاد القاهرة خاصة انها تقام بدون جمهور أيضا بناء على طلب كاف بسبب فيروس كورونا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.