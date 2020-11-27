شبانة يكشف لـتليفزيون الخليج 365 التشكيل المتوقع للأهلى والزمالك فى نهائى القرن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانه فى برنامجه مع شبانة على تليفزيون الخليج 365، تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك بنهائي افريقيا غدا، وقال شبانه أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي موسيماني استقر على تشكيل فريقه الذي يواجه الزمالك غدا الجمعة علي ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال شبانة لتليفزيون الخليج 365 أنه وفقا للتدريبات الأخيرة فان تشكيل الأهلي سيكون كالتالي : فى حراسة المرمي : محمد الشناوي، وخط الدفاع : علي معلول، أيمن اشرف، ياسر ابراهيم ومحمد هاني، وخط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات وجونيور اجاي، وخط الهجوم : مروان محسن.
وأضاف شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، هو حراسة المرمى: محمد أبو جبل.. وخط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر. وخط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وشيكابالا وأشرف بن شرقي. وخط الهجوم: مصطفى محمد.
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