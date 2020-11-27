شكرا لقرائتكم خبر عن "جاهز وعلى أتم استعداد".. كاف يبرز الاستعدادات الأخيرة للأهلي قبل نهائي إفريقيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الضوء على الاستعدادات الأخيرة لتدريبات النادي الأهلي حيث من المقرر إقامة ديربى القاهرة التاريخية بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة الدولى.

ونشر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" عبر حسابه بموقع تويتر "فيديو" وعلق قائلاً :" الاستعدادات الأخيرة.. الأهلي جاهز وعلى أتم الاستعداد للنهائي الكبير".

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.









فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.