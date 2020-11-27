أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 26 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 26 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، "جاهزون وعلى أحر من الجمر".. الكاف يبرز أخر مران للزمالك قبل نهائي أبطال إفريقيا

"جاهزون وعلى أحر من الجمر".. الكاف يبرز أخر مران للزمالك قبل نهائي أبطال إفريقيا

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن فريق الزمالك يحرى آخر مران له قبل نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر إقامة ديربى القاهرة التاريخية بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة الدولى.

الاجتماع الفنى لنهائى إفريقيا.. اللجوء للوقت الإضافى حال تعادل الأهلى والزمالك

أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حالة انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية، حيث من المقرر أن يلتقى القطبين فى قمة تاريخية فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد.