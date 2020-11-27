أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 26 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 26 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، "جاهزون وعلى أحر من الجمر".. الكاف يبرز أخر مران للزمالك قبل نهائي أبطال إفريقيا
"جاهزون وعلى أحر من الجمر".. الكاف يبرز أخر مران للزمالك قبل نهائي أبطال إفريقيا
أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن فريق الزمالك يحرى آخر مران له قبل نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر إقامة ديربى القاهرة التاريخية بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة الدولى.
الاجتماع الفنى لنهائى إفريقيا.. اللجوء للوقت الإضافى حال تعادل الأهلى والزمالك
أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حالة انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية، حيث من المقرر أن يلتقى القطبين فى قمة تاريخية فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد.
رسمياً.. مصطفى غربال حكما لنهائى دورى أبطال افريقيا
أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأن الحكم الجزائرى مصطفى غربال، سيكون حكم مباراة الفريقين المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد.
الأهلي بالشورت الأسود والزمالك أبيض X أبيض فى نهائي إفريقيا
انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقد اليوم باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، الإداريين.
مصطفى محمد قبل سويعات من نهائى القرن الإفريقى: خطوة أخرى إلى حلمنا
أعرب النجم مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك والمنتاخب الوطنى، عن استعداده لمباراة القمة الإفريقية غدا، أمام الأهلى، فى مباراة الحلم القرن الإفريقى أمام الأهلى، فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة الدولى، حيث نشر مصطفى، عبر حسابه على انستجرام، صورة مركبة له مع كأس البطولة، أتبعها بتعليق: "خطوة أخرى نحو حلمنا".
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