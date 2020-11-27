نادي الزمالك يستعيد أوناجم قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجهاز الطبى لنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، فى تجهيز المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض، قبل مباراة الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، فى قمة إفريقية تاريخية حيث ستجمع لأول مرة فريقين من نفس البلد، فى نهائى البطولة الإفريقية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، التى تعرض لها فى تدريبات الإحماء قبل مباراة الزمالك ونادى مصر، التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، لينفذ اللاعب المغربى برنامج تأهيلى خاص، على أن يخضع لاختبار طبى غدًا الجمعة، للتأكد من قدرته على المشاركة فى القمة الإفريقية المرتقبة.
وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.
فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.
وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.
وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر، وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.
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