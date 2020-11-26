الامارات | خورفكان يوقف انتصارات الشارقة بورقة الحارس محمد يوسف

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يوقف انتصارات الشارقة بورقة الحارس محمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق خورفكان من ايقاف انتصارات الشارقة بعد ستة انتصارات متتالية وذلك في المباراة التي تعادل بها الفريقين بهدف لمثله وأقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي ليصبح رصيد الشارقة 19 نقطة بالمركز الاول مقابل نقطتين لخورفكان في المركز الثاني عشر.

ونجح حارس مرمى خورفكان محمد يوسف ان يكون نجما للمباراة بعد تصديه لكرات عديدة كانت في طريقها الى المرمى.

وكان اول تهديد في المباراة من قبل خورفكان بعد تسديدة ارضية قوية للبرازيلي ريكاردينيو مرت جنب القائم في الدقيقة (5)، قبل ان يرد عليها الشارقة عبر البرازيلي ويلتون سواريز بمحاولة كادت ان تعلن تقدم الملك لكنه سدد كرته الى الخارج (14).

افتتح البرازيلي كايو تسجيل الاهداف لصالح الشارقة في الدقيقة (18)، بعد هجمة مرتدة قادها بنفسه وتبادل الكرة مع ويلتون سواريز لينفرد بالمرمى ويسدد اعلى زاوية المرمى معلنا تقدم الملك بالهدف الاول.

وكان حارس مرمى خورفكان محمد يوسف حاضرا بقوة عندما تصدى لكرة قوية من الايطالي ايغور كورنادو سددها من ضربة حرة مباشرة (45).

وكاد خورفكان احراز هدف التعادل بعد تسديدة البرازيلي لوبيز لولا تدخل حارس مرمى الملك عادل الحوسني الذي ابعدها الى ركنية (60).

سجل خورفكان هدف التعادل بعد راسية البرازيلي ريكاردينيو التي اصطدمت بأقدام مدافع الشارقة عبد الله غانم وتغير اتجاهها نحو داخل المرمى (62).

وواصل حارس مرمى خورفكان محمد يوسف تالقه وتصدى لكرة هدف أكيد سددها البرازيلي كايو وهو على بعد أمتار قليلة (70) رد عليها مهاجم خورفكان ريكاردينيو بتسديدة قوية ابعدها الحارس الحوسني بصعوبة (73).

وتدخل حارس خورفكان لخمس كرات سددها مهاجمو الشارقة في الوقت بدل الضائع ببسالة كبيرة سددها كورنادو وايغور وويلتون سواريز في اخطر فرص المباراة حافظ على شباكه وقاد لتحقيق التعادل الإيجابي.

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