الامارات | شباب الأهلي يزيد متاعب عجمان بخماسية

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يزيد متاعب عجمان بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد شباب الأهلي ذاكرة الانتصارات بفوزه على عجمان بخمسة أهداف مقابل هدف على استاد راشد في دبي، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 12 نقطة، ويتوقف رصيد "البرتقالي" عند نقطتين.

بدأ شباب الأهلي اللقاء بقوة، وأحرز أحمد العطاس الهدف الأول بعد مرور أربع دقائق بعدما لعب لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس كرة عرضية وقابلها العطاس برأسه في المرمى.

وواصل "فرسان دبي" أفضليته، بعدما أضاف البرازيلي إيغور خيسوس الهدف الثاني، عندما سدد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا كرة من خارج منطقة الجزاء، وارتدت من دفاع عجمان، وقابلها خيسوس بتسديدة متقنة في المرمى (17).

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من عجمان، الذي قلص الفارق عن طريق الغامبي بو بكر تراولي بعدما تلقى تمريرة من حسين عبدالرحمن، وسددها تراولي قوية في المرمى محرزاً الهدف الأول (46)، قبل أن يتلقى "البرتقالي" ضربة موجعة بطرد حسين عبدالرحمن لحصوله على الإنذار الثاني (50).

وفي الدقيقة 71 حسم إيغور خيسوس المباراة بإحرازه الهدف الثالث عندما تابع تسديدة إسماعيل الحمادي، وأكملها اللاعب البرازيلي في المرمى، بينما حصل محمد إسماعيل على بطاقة حمراء في الدقيقة 88 عقب ارتكابه ركلة جزاء، سددها أحمد خليل في المرمى، وأتبعه يوسف جابر بالهدف الخامس لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news