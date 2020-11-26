شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد لفرانس فوتبول: مباراة النهائي تاريخية..واعتدنا الفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية حواراً مع النجم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، للحديث عن نهائى القرن أمام الأهلى في نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له الجمعة في التاسعة مساء على ستاد القاهرة.

وقال محمد في حواره مع الجريدة الفرنسية:«مباراة الأهلي والزمالك مباراة مهمة بالنسبة لنا، إنه حدث غير مسبوق، ومباراة تاريخية وبالفعل هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلى والزمالك في هذه المرحلة من البطولة».

وتابع:«من الفخر لنا خوض هذا اللقاء، ويجب أن نفعل كل شيء لتحقيق الفوز، سأبذل قصارى جهدى لإعادة هذه الكأس التي غابت علينا لمدة 18 عامًا، خصوصا ونحن اعتدنا الفوز على الأهلى في الفترة الأخيرة».