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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصرية تتعاون مع كاف في تنظيم نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على شركة مصرية للقيام بالأعمال الإعلامية والتنظيمية لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي يجمع بين الزمالك والأهلي، لشركة «استادات القابضة»، حيث تتعاون الشركة مع شركة رايزينج سبورت الفرنسية، بالتعاون في الحقوق التنظيمية والإعلامية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إسناد حقوق مباراة نهائية لدوري الأبطال لإحدى الشركات المصرية.
ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ولأول مرة تجمع مواجهة نهائية بين قطبي الكرة المصرية.
وأرسل عبدالمنعم، القائم بأعمال سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خطاباً رسمياً للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوجه فيه الشكر على جهود الدولة المصرية في تنظيم النهائي وإخراجه بأبهى صورة وإبلاغه بقرار اختيار الشركة لتنظيم اللقاء.
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