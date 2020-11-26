شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مدربين أجانب عانقوا الألقاب القارية مع القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

الكأس حائرة ما بين الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، ونظيره فى الزمالك، البرتغالى جايمى باتشيكو، بعدما جاء كل منهما من الدار إلى النار فى الأوقات الصعبة والحاسمة لتولى المهمة بالقطبين، ولكنها النار التى سيكوى بها أحدهما الآخر، وينعم بلقب تاريخى، حينما يحل الأهلى والزمالك منافسين على كأس دورى أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل بملعب القاهرة فى المباراة النهائية للمسابقة.

ونجح 10 مدربين أجانب فى تحقيق المجد الإفريقى مع كل من الأهلى والزمالك والتتويج معهما قارياً ببطولات القارة السمراء منهم 7 فى الزمالك و3 فى الأهلى، حيث يعتبر الألمانى باركر هو أول مدير فنى أجنى يُتوج قارياً فى القطبين، بحصده لقب دورى الأبطال مع الزمالك فى 1986، كذلك نجح الألمانى فيرنر من حصد دورى الأبطال 1996 مع الزمالك والسوبر فى 1997، والألمانى أوتوفيستر عانق لقب أبطال الكؤوس مع الفريق الأبيض فى نسخة 2000، كما قاد البرازيلى كابرال الزمالك للقبى دورى الأبطال 2002 والسوبر فى 2003، وتُوج السويسرى جروس مع الفريق بالكونفدرالية فى 2018-2019، والفرنسى كارتيرون آخر المتوجين من الأجانب مع الزمالك بالألقاب القارية بحصد السوبر فى 2020، علماً بان الهولندى رود كرول قد قاد الزمالك للقب الآفرواسيوى فى عام 1997.

ويعتلى البرتغالى مانويل جوزيه قائمة المدربين الأجانب المُتوجين بالألقاب القارية بين قطبى الكرة المصرية، حيث حقق 8 ألقاب إفريقية مع الأهلى، بواقع 4 بدورى الأبطال ومثلها بالسوبر، كما حقق آلان هاريس الإنجليزى لقب أبطال الكؤوس مع قلعة التتش فى 1993، بينما نجح الإسبانى جاريدو فى عناق الكونفيدرالية مع الأهلى فى 2014.