شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الزمالك بمن حضر وتفائلوا وعليكم بالدعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه طارق يحيي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إلى جماهير الزمالك قبل نهائى القرن غدا أمام الأهلى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولى قائلا :"القلق فى غيابات الزمالك مصدر إيجابي يجلب الدعاء من الجماهير ولا بد من تحويل القلق الى مصد رثقة وتفاؤل.

وشدد فى تصريحات لبرنامج برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك، على ضرورة مساندة ودعم الفريق من الجماهير البيضاء قائلا : "تفائلوا وعليكم بالدعاء".

وأضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق قائلا الزمالك لم يلعب مباراة واحدة بكامل صفوفه طوال العام تفائلوا بالفريق ولعبنا من غير طارق حامد مباريات هامة وتفوقنا فيها وكذلك فرجانى ساسي ومحمود علاء مضيفا الزمالك بمن حضر لأنه فريق كبير.

وأكد على ضرورة التفاؤل والأمل والثقة فى خروج المباراة إلى مشاهد رائعة من المنافسة والروح الرياضية فى جميع الأحوال ولا بد أن يكون اسم مصر أولا ، لتقدير مصر الافريي فى وجود الكبيرين فى نهائى القرن ، مؤكدا على أن الكأس مصرية ونتمناها زملكاوية.

وأشاد بمبادرة قناة نادى الزمالك التى دعت إلى نبذ التعصب ، وطالب المسئولين بالموافقة على ادخال بعض الاشخاص من ذوى الهمم الى ملعب المباراة كرسالة من عمال فى الزمالك لمشاهدة النهائى من استاد القاهرة ضمن الحضور حال سماح السلطات.

وأتم الزمالك لم يفوز ب3 بطولات قارية فى موسم واحد خلال عام ونصف مؤكدا ان هذا الموسم استثنائى وحال الفوز سيكون الزمالك قد توج بالكونفدرالية ودورى الابطال والسوبر الافريقي كذلك من قبلهما