شكرا لقرائتكم خبر عن زاراجوسا مدرب شباب الأهلي: خورفكان أثبت أن تعادلنا معه كان طبيعياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

أعرب الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير لفريقه على عجمان 5 - 1 في دوري الخليج العربي، مشيداً بنجاح اللاعبين في تسجيل الخماسية التي أعادت لهم نغمة الفوز مجدداً.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لعبنا الشوط الأول بشكل مميز جداً ومحترم وسنحت لنا فرص للتسجيل، وفي الشوط الثاني كنا ندرك أننا سنعاني من مشاكل كما حدث في مباراة خورفكان، وكان مهماً أن نضيف هدفاً نقتل به المباراة ثم استقبلنا هدف عجمان الذي صعب علينا الأمور ولكن في النهاية حسمنا النتيجة بهذا الفوز الكبير، وأهنئ عجمان على نجاحه في الضغط علينا في بعض الأوقات، وفي النهاية حصلنا على النقاط الثلاث وأتمنى أن يسعد الفوز جمهورنا».

وعلق زاراجوسا على تعادل خورفكان مع الشارقة بقوله: الآن خورفكان تعادل مع الشارقة والناس تحدثوا عن تعادله معنا كثيراً، وقلت إنه فريق ليس سهلاً، والآن أمامنا 3 أيام للتجهيز لمباراتنا القادمة مع الشارقة وهذا هو كل مايشغلنا الآن.

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