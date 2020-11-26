شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «النسور» يوقف قطار الشارقة السريع عند المحطة 7 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

حصد خورفكان الثاني عشر نقطة ثمينة بتعادله مع ضيفه الشارقة المتصدر 1-1 في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، تقدم «الملك» عن طريق البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 18وأدرك «النسور» التعادل في الدقيقة الـ61 بهدف سجله عبدالله غانم مدافع الشارقة بالخطأ في مرماه.

وحرم خورفكان فريق الشارقة من زيادة رقمه القياسي وتحقيق سبعة انتصارات متوالية في الدوري وفرض عليه فقدان أول نقطتين في المسابقة بعد ستة انتصارات متوالية.

ورفع خورفكان رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر، والشارقة إلى 19نقطة في المركز الأول.

خلت بداية المباراة من الإثارة ولم تشهد الدقائق الأولى هجمات خطيرة على المرميين قبل أن يهدد المضيف مرمى «الملك» في مناسبتين، وحاول ويلتون سواريز الوصول للشباك من تسديدة لكنها كانت أضعف من أن تضع فريقه في المقدمة، لكن اللاعب نفسه عاد ومرر كرة لكايو وضعها الأخير في الشباك بطريقة رائعة في الدقيقة 18.

بعدها هدأت المباراة إلا من محاولات تفقد خطورتها قبل الوصول لمحمد يوسف أو عادل الحوسني ولم يفلح خورفكان في استغلال أكثر من ركلة زاوية وانتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» بهدف.

وفي الشوط الثاني بدا خورفكان أكثر جدية في تعديل النتيجة وكان مدربه البرازيلي كايو زاناردي أشرك عادل سبيل مكان هزاع سالم، وقاد صاحب الأرض أكثر من هجمة وحصل على أكثر من ركلة زاوية قبل أن يتمكن من التسجيل عن طريق عبدالله غانم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61.

وضغط الأخضر لإحراز هدف ثانٍ وأبعد الضنحاني عكسية لركنية لم يستفد منها المضيف في الدقيقة 63، وأهدر كايو فرصة إحراز هدف ثانٍ في الدقيقة 69 عندما توغل وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة تصدى لها الحارس محمد يوسف.

وأجرى مدرب الشارقة تبديلين بدخول خالد باوزير وماركوس فينيوس بديلين لمحمد عبدالباسط وعلي الضنحاني في الدقيقة 75، وشارك عادل الحمادي مكان عامر مبارك في خورفكان بالدقيقة 80، وظهر سيف راشد وخرج لوان بيريرا في الشارقة في الدقيقة 82، فيما دفع كايو بعلي حسين مكان برونو في الدقيقة 90 بعدها حصل الشارقة على ركلتي زاوية دون استغلالهما بسبب تألق غير عادي من الحارس محمد يوسف لينهي الحكم المباراة بتعادل الفريقين 1-1.