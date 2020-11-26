خماسية لشباب الأهلي في شباك عجمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

استعاد شباب الأهلي لغة الفوز بعد تعادل وخسارة، بتخطيه عجمان 5-1 في ملعبه( استاد راشد) ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

سجل لشباب الأهلي أحمد العطاس (4) وهو أول هدف للاعب في الدوري منذ انتقاله ل"الفرسان"، والبرازيلي المقيم إيجور جيسوس في الدقيقتين 17 و71، ليرفع صاحب الـ19 عاماً رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 9 أهداف.

وأضاف البديل أحمد خليل الرابع (90 من ركلة جزاء) ويوسف جابر الخامس (90+3).

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، مقابل نقطتين لعجمان الذي فقد خدمات حسين عبدالرحمن في الدقيقة 48 ومحمد إسماعيل في الدقيقة 89 بعد طردهما.

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