في مشهد مهيب.. بـ"الشماريخ والشموع".. جماهير نابولى تودع مارادونا أمام ملعب سان باولو

انتفض عدد كبير من جماهير نابولى الإيطالي، محاولين الوصول إلى محيط ملعب "سان باولو"، الخاص بالفريق، قبل مواجهة ريجيكا الكرواتى، مساء الخميس، فى الدوري الأوروبي، من أجل توديع نجمهم الراحل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذى توفى أمس الأربعاء، نتيجة سكتة قلبية، فى منزله بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، عن عمر 60 عاما.

وقامت جماهير نابولى، بإشعال الشماريخ والشموع، حول ملعب النادى، وقاموا بالهتاف للنجم الأرجنتيني مارادونا، وقاموا بوضع قمصان النادى التى تحمل الرقم 10، الذى كان يرتديه الأسطورة الأرجنتينية، خلال فترة تواجده مع الفريق. حسبما نشر موقع اليوم السابع".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد أعلن أن مواجهة نابولى الإيطالي، مع ضيفه فريق ريجيكا الكرواتى، سوف تشهد تكريما خاصا، للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذى توفى أمس الأربعاء، نتيجة سكتة قلبية، عن عمر 60 عاما.

وسيكون تكريم مارادونا، على ملعب "سان باولو"، الذى تألق عليه خلال 7 مواسم بقميص فريق نابولى الإيطالي، فى الفترة من 1984 حتى 1991، حيث نجح فى قيادة البارتينوبى، لحصد عديد الألقاب.

وطالب عدد كبير من جماهير نادى نابولى، بإطلاق اسم الراحل الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، على ملعب "سان باولو"، بعد وفاة نجم الفريق السابق، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما، بسبب سكتة قلبية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن جماهير نابولى، ترغب فى إطلاق اسم مارادونا على ملعب النادى، من أجل ضمان تواجده دائما، فى الملعب الذى شهد تألقه الكبير، مع فريق الجنوب الإيطالي.

وودع نادى نابولى الإيطالي، نجمه السابق وأسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا:"إلى الأبد القلب الأزرق، مع السلامة دييجو".

وتعد محطة نابولى الإيطالي، الأشهر فى تاريخ أسطورة الكرة الأرجنتينية، على مستوى الأندية، وهو الذى انضم إليه فى عام 1984، قادما من فريق برشلونة الإسباني.

وقضى أسطورة كرة القدم، مع فريق الجنوب الإيطالي، 7 مواسم، تعد الأفضل فى مسيرته، حيث خاض 259 مباراة، سجل خلالهم 115 هدفا، وتوج بلقب الدوري الإيطالي مرتين 1986 – 1987 و 1989 – 1990، وحصد لقب كأس إيطاليا مرة واحدة، وكأس أوروبا بجانب كأس السوبر الإيطالي.

وولد مارادونا أسطورة كرة القدم، في 30 أكتوبر عام 1960 فى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وبدأ مسيرته الكروية لاعبا في فريق أرجنتينوس جونيورز عام 1976، ثم انتقل إلى بوكا جونيورز، ولعب معه موسم 1981-1982 ثم انتقل إلى برشلونة،

ولعب بقميص برشلونة بين عامي 1982 و1984 قبل أن يقضى 7 مواسم مع نابولى.