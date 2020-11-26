شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى و الزمالك فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة ، مباراة الغد التي تجمع فريقى الاهلى و الزمالك في مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا ، و التي تجمع الفريقين غدا بإستاد القاهرة ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة .

موعد مباراة الاهلي و الزمالك

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء غد الجمعة ، دون حضور جماهيرى ، حيث يقتصر الحضور على الفريقين ، و وفد الاتحاد الأفريقي والمصرى ، بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضى.

كيف وصل الأهلى إلى نهائى أفريقيا

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

الزمالك يصعد لنهائى دورى الابطال

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، ، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.