شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك المصرى".. ليفربول يستعرض هدف النجم محمد صلاح في شباك برايتون..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض فريق ليفربول الإنجليزى، هدف النجم المصرى محمد صلاح في شباك فريق برايتون، وذلك قبل المباراة التى تجمع الفريقين 28 نوفمبر الجارى بالدورى الإنجليزى الممتاز، ويأتي ذلك بعد هزيمة الريدز بهدفين أمام أتالانتا في دورى أبطال أوروبا.

وكتب ليفربول، عبر حسابه بموقع تويتر:"بكل مهارة وهدوء من محمد صلاح إنهاء أكثر من رائع من الملك المصري في آخر زيارات الريدز لملعب برايتون".

ومن جانب أخر، يواصل فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف في صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، تدريباته للرجوع مرة أخرى على مسيرة الانتصارات بعد الخسارة أمام أتالانتا الإيطالى، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أكد أن الريدز استحق الخسارة أمام مضيفه أتالانتا الإيطالى، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقال كلوب فى تصريحاته عقب المباراة "كلا الفريقين لم يصنع العديد من الفرص، لكنها خسارة مستحقة وكانت مباراة صعبة".