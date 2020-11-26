شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح موقف مروان محسن من قمة الزمالك بعد إصابته في الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوضح مسئولو الأهلي موقف مروان محسن من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر اقامتها غدا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا. وتعرض مروان محسن لكدمة قوية في مران الفريق أمس بعد تدخل من زميله سعد سمير، وأكد مسئولو الجهاز الطبي أن إصابة المهاجم الدولي لن تمنعه من المشاركة أمام الزمالك بعد وضع برنامج علاجي له ومنحه بعض الحقن المسكنة.

من ناحية أخرى ، طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبى الفريق بعدم الانسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الاجتماعى قبل لقاء الزمالك، وأكد مدير الكرة أن الأيام شهدت تداول أنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان ومازال هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً .

وشدد مدير الكرة للجميع في الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والأصرار والثقة فى الفوز غداً والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى وإسعاد الجماهير.