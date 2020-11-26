الشاطر وطارق السيد ضيوف استديو نهائي القرن على تليفزيون الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة لمباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يقدم أول استديو تحليلي على القناة بحضور إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق وطارق السيد نجم الزمالك السابق، وينطلق الاستديو في تمام الثامنة مساء الجمعة قبل ساعة على ضربة بداية نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وينضم إلى الاستديو الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي لتحليل أداء التحكيم في اللقاء والتعليق على أبرز الحالات، وطارق سليمان مدب حراس الأهلي السابق للحديث عن أداء حراس الفريقين في نهائي القرن.
ويبدأ الاستديو على تليفزيون الخليج 365 في الثامنة مساءا ويقدمه أحمد عصام ومحمد عراقي، حيث يستعرض الزميلين برفقة نجوم الأهلي والزمالك السابقين موقف الفريقين قبل ضربة البداية وأرقام واحصائيات مباراة القمة بجانب تحليل أداء كل لاعب قبل ضربة البداية.
ويجهز فريق عمل تليفزيون الخليج 365 مفاجأة لكل جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة في بث مباشر لغير القادرين على متابعة اللقاء عبر القنوات المشفرة أو قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي.
إسلام الشاطر لتحليل مباراة الاهلي والزمالك على تلفزيون الخليج 365
طارق السيد لتحليل مباراة الاهلي والزمالك على تلفزيون الخليج 365
استديو نهائي القرن على تلفزيون الخليج 365
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