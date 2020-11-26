شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: اتحاد الكرة أخطر الأمن بالممنوعين فى النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى محمد شبانة فى برنامجه مع شبانة على تليفزويون الخليج 365، أن اتحاد الكرة و الكاف أخطرا الجهات الأمنية بالأسماء الممنوعة من دخول مباراة الزمالك والأهلي وعلى رأسها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك و إرسال القرار المتعلق بالإيقاف ومنعه من حضور مباراة الزمالك و الأهلي.

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وقال شبانه فى برنامجه عبر تليفزيون الخليج 365، أنه تم مخاطبة نادي الزمالك من أجل إختيار الإسم الذى سيتواجد على المنصة لتسليم كأس دوري ابطال افريقيا بديل لرئيس النادي الأبيض الممنوع بسبب قرار اللجنة الأولمبية وايقافه 4 سنوات.

تابع شبانه أن كونستاى أومارى الكونغولى النائب الأول لأحمد أحمد سيحضر تسليم الكاس للفائز، وسيقوم بتسليم الكأس للفريق الفائز بدلا من الموقوف من قبل فيفا أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.