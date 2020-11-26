شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: محمد صلاح سيتابع مباراة الأهلى والزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أنه على اتصال دائم بمحمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف فى ليفربول الانجليزى، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعافيه من فيروس كورونا، وقال وزير الرياضة لـ"الخليج 365" أن صلاح سوف يتابع مباراة الاهلى و الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة 27 نوفمبر الجارى بإستاد القاهرة ، لحسم بطل القارة.

كان محمد صلاح قد أصيب بفيروس كورونا خلال تواجده بمصر ، لحضور معسكر المنتخب ، و حضور زفاف شقيقه ، وغادر إلى ليفربول فى طائرة واحدة مع الننى قبل شفائه من كورونا والمشاركة مع ناديه الإنجليزى .

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توجيه برج القاهرة رسالة إلى الجماهير المصرية، حيث يُضاء البرج الذى يعد أشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولاً.. لا للتعصب" كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامناً مع مباراة فريقى الأهلى والزمالك فى ختام بطولة دورى أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتطبيق الضوابط التى تحفظ للرياضة رسالتها، ونشر القيم الإيجابية، وإعلاء الروح الرياضية بين الجماهير المصرية، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.