محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
يعقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر بعد غد السبت للإعلان عن الراعي الرسمي الجديد للنادى والمدرب الجديد.
وسيشهد المؤتمر الصحفي تقديم المدير الفني الجديد للفريق إيهاب جلال وإعلان تفاصيل عقد الرعاية وتفاصيل التعاقد مع المدرب.
وأكد محمد عبدالسلام أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اختار الراعي الجديد للنادى وفقا لمزايدة رسمية، وتم الاتفاقات معه بما يضمن توفير كل سبل الدعم المالي للفريق وللنادي، فيخطوة طيبة لتوفير الاستقرار المالي للنادي ولفريق الكرة لعودة النجاحات والإنجازات.
ومن جهته أكد بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الاتفاق مع الراعي الجديد تم وفقا للإجراءات القانونية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة بعد إقامة مزايدة بنظام الأظرف المغلقة، مشيرا إلى أن التعاقد مع الراعي الجديد في بداية الموسم سيوفر الاستقرار المالي للنادي ويعود به من جديد لتحقيق النجاحات المعهودة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. إيهاب جلال مدرباً للمقاصة.. وراعي جديد السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.