في غياب النني.. أرسنال يتجاوز دور المجموعات بثلاثية أمام مولده بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل كل من آرسنال الانجليزي وهوفتهامي الألماني، إلى دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي بعد مباريات اليوم الخميس من البطولة، وذلك قبل جولتين من ختام دور المجموعات.

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن مولده صاحب المركز الثاني، ليضمن تأهله للدور المقبل، حيث يبتعد عن رابيد فيينا، الذي يواجه فريق دوندالك الأيرلندي في وقت لاحق من اليوم الخميس، بفارق تسع نقاط.

وتقدم أرسنال عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف ريس نيلون الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 83 سجل فلورين بالوجان الهدف الثالث لأرسنال.

وصعد فريق هوفنهايم الألماني أيضًا لدور الـ32 للبطولة، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه سلوفان ليبيرتش التشيكي في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية عشر، التي شهدت أيضا فوز ريد ستار الصربي 2 / صفر على مضيفه جينت البلجيكي.

ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 12 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه ريد ستار، الذي بات على أعتاب الصعود للدور المقبل.

احتل سلوفان ليبيريتش المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل جينت قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، لتتلاشى آماله تماما في استكمال مشواره بالبطولة.

وافتتح كريستوف بومجارتنر التسجيل لهوفنهايم في الدقيقة 77، فيما أضاف أندري كراماريتش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

في اللقاء الآخر، تقدم ريد ستار بهدف حمل توقيع نيكوش بيتروفيتش مبكرا في الدقيقة الثانية، ثم أحرز نيمانيا ميلونوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وتغلب فريق يونج بويز السويسري على مضيفه سيسكا صوفيا البلغاري 1 / صفر، وسجل جان بيير نسامي هدف المباراة الوحيد ليونج بويز في الدقيقة 34.

ورفع يونج بويز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، متساويا مع روما الإيطالي متصدر الترتيب، فيما يحتل سيسكا صوفيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وعزز دينامو زغرب الكرواتي صدارته للمجموعة الحادية عشر، عقب فوزه على وولفسبيرجر النمساوي 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة.

وتقدم زغرب عن طريق لوفرو مايير في الدقيقة 60، قبل أن يضيف برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل لوكا إيفانوسيتش الهدف الثالث لزغرب.

ورفع دينامو زغرب رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفريق النمساوي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مواجهة سيسكا موسكو الروسي مع ضيفه فينورد الهولندي .

ورفع فينورد رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل سيسكا موسكو المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

اشتعل صراع المنافسة على حجز بطاقتي الصعود لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عن المجموعة الثامنة، عقب تعادل ليل الفرنسي 1 / 1 مع ضيفه ميلان الإيطالي، وفوز سبارتا براغ التشيكي 4 / 1 على ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

وظل ليل في المقدمة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، فيما احتل سباراتا براغ المركز الثالث بست نقاط، وتذيل سيلتيك الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وبادر ميلان بالتسجيل عبر لاعبه صامويل كاستييخو في الدقيقة 47، لكن ليل أدرك التعادل عن طريق جوناثان بامبا في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة، أخفق ميلان في الثأر من خسارته القاسية صفر / 3 على ملعبه أمام نظيره الفرنسي في الجولة الماضية.

وفي العاصمة التشيكية براغ، جدد سبارتا براغ آماله في الصعود للدور القادم بتغلبه 4 / 1 على سيلتيك.

تقدم سيلتيك عن طريق أودسون ادوارد في الدقيقة 15، لكن الفريق التشيكي رد بهدف التعادل عن طريق ديفيد هانكو في الدقيقة 27، ثم أضاف لوكاس جوليس الهدفين الثاني والثالث للفريق التشيكي في الدقيقتين 38 و80، فيما أضاف سردان بلافسيك الهدف الرابع في الدقيقة 90.