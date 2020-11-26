مصطفى محمد: الأهلي ليس ريال مدريد مصر.. ولا نشعر بضغط قبل نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أجرى مصطفى محمد مهاجم الزمالك حوارًا تحدث خلاله عن مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال، وتأثير تاريخ المنافس عليه، إضافة إلى الحلم الذي يتمنى تحقيقه قبل الاحتراف في أوروبا، وقال إن فريقه هو الأقرب في الشبه لريال مدريد في مصر.

ورد مصطفى محمد في حواره مع صحيفة "فرانس فوتبول" على إمكانية الشعور بضغط من وراء مواجهة الأهلي، قائلًا: "يجب ألا ننسى أن الزمالك فاز بكأس السوبر الأفريقي، وحصل على السوبر المصري من الأهلي كما أننا فزنا على الأهلي في مباراتين أمامهم كما أنني سجلت".

وتابع: "الزمالك سيخوض المباراة بدون أي تعقيدات خاصة وأننا نعلم جيدًا قدرات الفريق الذي نواجهه والتاريخ الكبير الذي يمتلكه في إفريقيا".

وتحدث عن أجواء نهائي دوري الأبطال داخل المنتخب المصري في المعسكر الماضي، قائلًا: "لم نتحدث على الإطلاق، في المنتخب المصري ننسى قمصان الأندية نحن ننضم من أجل هدف واحد، وهو أن نرفع من بلدنا لأعلى مكانة ممكنة".

أما عن تأثير غياب الجماهير فقال: "بالطبع، نحن نلعب الكرة في انتظار هذه النوعية من المباريات، نحن بالفعل نشعر بالضغط بالفعل على كلا المعسكرين بشكل يومي خلال الشوارع وعلى مستوى البلاد بالكامل".

وانتقل للحديث عن العروض الأوروبية التي حصل عليها قائلًا: "لقد حصلت على عروض من أندية أوروبية هذا الصيف، لكن النادي أبدى رغبته في استمراري حتى نهائي دوري الأبطال، واحترمت هذا القرار رغم رغبتي لاعبًا محترفًا في أن ألعب في أعلى مستوى أوروبي، فأنا أريد الرحيل عن النادي بعدما أمنحهم أفضل هدية ممكنة".

ورد ضاحكًا على سؤاله حول تشبيه الأوروبيين للأهلي بريال مدريد قائلًا: "على العكس تمامًا، في مصر نعتبر أن الزمالك نادي الملك مثل ريال مدريد في إسبانيا، الملك فاروق كان مشجعًا متحمسًا للنادي كما أننا نرتدي نفس لون قميص ريال مدريد".