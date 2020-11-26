وزير الرياضة يشهد إضاءة برج القاهرة بعبارة " مصر أولاً.. لا للتعصب "

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إضاءة برج القاهرة كأشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولاً.. لا للتعصب" ؛ تعبيراً عن المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية لتوعية الجماهير وإيصال رسالة أخري مفادها أن الدولة ستتصدي وبكل قوة لأي أعمال من شأنها نشر التعصب وتكدير السلام المجتمعي بين الجماهير وخاصة قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة الدولي .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ببرج القاهرة للإعلان عن تفاصيل المبادرة ، أشار " صبحي " إلي أن المبادرة حدث مهم للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية ، يتم من خلال خطة مشتركة لنبذ التعصب في المجال الرياضي بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمتد عامًا كاملًا ، داعياً إلي تنظيم ندوات بالأندية المختلفة، وألا يكون هذا الجهد مرتبطاً بمباراة الأهلي والزمالك فقط، بل يكون بداية

حقيقية نبني عليها في المستقبل . وأضاف الوزير أن الملامح الرئيسية لمبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" تتضمن عقد ورش عمل يديرها كبار الإعلاميين والرياضيين لنشر الروح الرياضية بين الجماهير والنزول إلى الأندية ومراكز الشباب وعقد لقاءات وندوات للتوعية بالجامعات المصرية . وأكد " صبحي " كل المصريين بمختلف طوائفهم خلف مصر وليس نادي بعينه ، لنصل رسالة للعالم أجمع بأننا وراء هذه الظاهرة حتي نقضي عليها . وكان الوزير قد اقترح خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،بتشكيل لجنة مشتركة من شأنها تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة تدعو لنبذ التعصب منها تنفيذ مهرجانات رياضية ومسابقات وندوات تثقيفية، ومؤتمر حواري موسع بحضور كبار نجوم الرياضة . من جانبه ، أبدي طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة سعادته بوجوده ومشاركته في مبادرة لا للتعصب ، مؤكداً أن الرياضة تقوم بتشبيك وتجميع الشعوب لا لتفرقتها ، مناشداً الجميع بالتحلي بالاخلاق الرياضية السليمة ،وإعلاء كلمة مصر عاليا . وتحدث " راشد" عن أشكال التعصب وكيفية التعامل معها ، ودعا الجميع بتشجيع المبادرة الوطنية التي تقوم وزارة الشباب والرياضة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنبذ التعصب بكافة أشكاله . وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الجميع يترقب مباراة القطبين الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا، وستكون المباراة بمثابة بروفة لتطبيق مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"، كونها أول مباراة تأتي بعد إطلاق المبادرة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالتشجيع المثالي، ومؤازرة الجماهير للفريقين دون تعصب أو تجاوز في حق الطرف الثاني، والالتزام بالقيم الأخلاقية في التعليق على المباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة . وقدم الوزير الشكر والتقدير إلى مسؤولي شركة وادى دجلة لحرصهم على المشاركة في مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"، واتخاذها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بإضاءة برج القاهرة بعنوان المبادرة، باعتبارها الشركة الحاصلة على حق رعاية برج القاهرة بالجزيرة، لافتاً إلى التنسيق مع جميع الجهات والهيئات الرياضية والشبابية لتعميم المبادرة، وتطبيقها ليس فقط على مستوى مباريات كرة القدم، بل تستهدف الرياضة بشكل عام .