التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة ميلان وليل بالدوري الأوروبي

حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة ميلان الايطالي وليل الفرنسي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الرابعةمن مرحلة المجموعات بالدوري الاوروبي.
سجل صامويل كاستييجو هدف التقدم لميلان في الدقيقة 47، ثم أدركالتعادل جوناثان بامبا لفريقه ليل في الدقيقة 65 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يتصدر ليل ترتيب مجموعته بدوري ابطال اوروبا برصيد 8 نقاط، فيما يحل ميلان خلفه في الترتيب بسبع نقاط.
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