المقاصة يعلن عن "الراعي الجديد" ويقدم المدير الفني في مؤتمر صحفي.. السبت

يعقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر بعد غد السبت بفندق "جراند حياة النيل" بجاردن سيتي، للإعلان عن الراعي الرسمي الجديد للنادى ، كما سيشهد المؤتمر الصحفي تقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة "إيهاب جلال" وإعلان تفاصيل عقدالرعاية وتفاصيل التعاقد مع المدرب.
و أكد اللواء محمد عبدالسلام أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اختار الراعي الجديد للنادى وفقا لمزايدة رسمية ، وتم الاتفاقات معه بما يضمن توفير كل سبل الدعم المالي للفريق وللنادي ، فيخطوةطيبة لتوفير الاستقرار المالي للنادي ولفريق الكرة لعودة النجاحات والإنجازات.
ومن جهته أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الاتفاق مع الراعي الجديد تم وفقا للإجراءات القانونية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة بعد إقامة مزايدة بنظام الأظرف المغلقة، مشيرا إلى أن التعاقد مع الراعي الجديد في بداية الموسم سيوفر الاستقرار المالي للنادي ويعود به من جديد لتحقيق النجاحات المعهودة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يعلن عن "الراعي الجديد" ويقدم المدير الفني في مؤتمر صحفي.. السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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