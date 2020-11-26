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المقاصة يعلن عن "الراعي الجديد" ويقدم المدير الفني في مؤتمر صحفي.. السبت

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يعقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر بعد غد السبت بفندق "جراند حياة النيل" بجاردن سيتي، للإعلان عن الراعي الرسمي الجديد للنادى ، كما سيشهد المؤتمر الصحفي تقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة "إيهاب جلال" وإعلان تفاصيل عقد

الرعاية وتفاصيل التعاقد مع المدرب.

و أكد اللواء محمد عبدالسلام أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اختار الراعي الجديد للنادى وفقا لمزايدة رسمية ، وتم الاتفاقات معه بما يضمن توفير كل سبل الدعم المالي للفريق وللنادي ، فيخطوة

طيبة لتوفير الاستقرار المالي للنادي ولفريق الكرة لعودة النجاحات والإنجازات.

ومن جهته أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الاتفاق مع الراعي الجديد تم وفقا للإجراءات القانونية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة بعد إقامة مزايدة بنظام الأظرف المغلقة، مشيرا إلى أن التعاقد مع الراعي الجديد في بداية الموسم سيوفر الاستقرار المالي للنادي ويعود به من جديد لتحقيق النجاحات المعهودة.

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