مدرب أشانتي كوتوكو الغاني: أتوقع فوز الأهلي لخبرات موسيماني وهجوم الزمالك يعجبني

تحدث ماكسويل كونادو مدرب فريق أشانتي كوتوكو الغاني العريق، عن العرس الأفريقي المقرر له غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتتجه أنظار عشاق القارة السمراء إلى ستاد القاهرة الدولي لاستضافة الحدث الأكبر في القارة الأفريقية لهذا الموسم، مساء غد الجمعة، عندما تفتح أبوابه لاستقبال قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حدث تاريخي يحدث لأول مرة بالقارة بوصولخصمين إلى المباراة النهائية من نفس البلد.
قال كونادو مدرب أشانتي كوتوكو في تصريحاته لـ"الوفد" : "حسنًا اتوقع فوز الأهلي بسبب مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، هو لديه الكثير من الخبرات داخل القارة، والجميع يعلم ذلك ، أثق في قدرات موسيماني ، هو مدرب رائع، والأهلي فريق رائع لديه الجودة". وواصل مدرب أشانتي كوتوكو:" بالنسبة لي أنا اهلاوي،أحب المارد الأحمر منذ طفولتي، واتمنى فوزه على الزمالك وتتويجه باللقب الأفريقي".
وتابع كونادو :"الزمالك لديه لاعبين ذو جودة ورائعين، خاصة الشق الهجومي، ومؤخرًا أصبحوا يلعبوا بشكل جيد، أنا مُعجب بأسلوبهم الهجومي، لكن اتمنى فوز الأهلي".
وواصل:" بالطبع لدي بعض المرونة بالنسبة للزمالك، لأجل صديقي فيلكس الذي لعب للزمالك، لكني أعتقد أن الأهلي من سيفوز". وعن مباراته غدًا قبل ساعات من النهائي، في تصفيات دوري أبطال أمام أفريقيا للموسم الجديد أمام إف سي نواذيبو الموريتاني بطل موريتانيا، أكد كونادو بأنها ستكون مباراة صعبة خاصة أنها على أرض الأخير، ضد خصم صعب للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أشانتي كوتوكو الغاني: أتوقع فوز الأهلي لخبرات موسيماني وهجوم الزمالك يعجبني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.