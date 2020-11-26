مدرب أشانتي كوتوكو الغاني: أتوقع فوز الأهلي لخبرات موسيماني وهجوم الزمالك يعجبني

تحدث ماكسويل كونادو مدرب فريق أشانتي كوتوكو الغاني العريق، عن العرس الأفريقي المقرر له غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتتجه أنظار عشاق القارة السمراء إلى ستاد القاهرة الدولي لاستضافة الحدث الأكبر في القارة الأفريقية لهذا الموسم، مساء غد الجمعة، عندما تفتح أبوابه لاستقبال قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حدث تاريخي يحدث لأول مرة بالقارة بوصول

خصمين إلى المباراة النهائية من نفس البلد.

قال كونادو مدرب أشانتي كوتوكو في تصريحاته لـ"الوفد" : "حسنًا اتوقع فوز الأهلي بسبب مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، هو لديه الكثير من الخبرات داخل القارة، والجميع يعلم ذلك ، أثق في قدرات موسيماني ، هو مدرب رائع، والأهلي فريق رائع لديه الجودة". وواصل مدرب أشانتي كوتوكو:" بالنسبة لي أنا اهلاوي،

أحب المارد الأحمر منذ طفولتي، واتمنى فوزه على الزمالك وتتويجه باللقب الأفريقي".

وتابع كونادو :"الزمالك لديه لاعبين ذو جودة ورائعين، خاصة الشق الهجومي، ومؤخرًا أصبحوا يلعبوا بشكل جيد، أنا مُعجب بأسلوبهم الهجومي، لكن اتمنى فوز الأهلي".

وواصل:" بالطبع لدي بعض المرونة بالنسبة للزمالك، لأجل صديقي فيلكس الذي لعب للزمالك، لكني أعتقد أن الأهلي من سيفوز". وعن مباراته غدًا قبل ساعات من النهائي، في تصفيات دوري أبطال أمام أفريقيا للموسم الجديد أمام إف سي نواذيبو الموريتاني بطل موريتانيا، أكد كونادو بأنها ستكون مباراة صعبة خاصة أنها على أرض الأخير، ضد خصم صعب للغاية.