باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل ختام المران الأخير

عقد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للاعبي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الختامية لمباراة الغد أمام الأهلي المقرر لها مساء الغد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحرص المدرب البرتغالي على شرح دور كل لاعب في المباراة وبعض التعليمات الفنية الخاصة بكل لاعب، بجانب توجيه بعض الرسائل الحماسية للشد من أزر اللاعبين للعب المباراة بروح قتالية عالية، مشددا لهم على أن آمال جماهير الزمالك تتعلق بهم في تحقيق الفوز وحصد اللقب الإفريقي. الخاصة بكل لاعب، بجانب توجيه بعض الرسائل الحماسية للشد من أزر اللاعبين للعب المباراة بروح قتالية عالية، مشددا لهم على أن آمال جماهير الزمالك تتعلق بهم في تحقيق الفوز وحصد اللقب الإفريقي.

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