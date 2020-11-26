شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يقود بيراميدز للفوز علي البنك الأهلي وديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فار فريق نادي بيراميدز بهدفين دون مقابل على ضيفه نادي البنك الأهلي في المواجهة الودية الأولى لأصحاب الأرض بملعب الدفاع الجوي، استعدادا للموسم الجديد.

سجل بيراميدز هدفيه عن طريق مهاجمه دودو الجباس، وصانع الألعاب إسلام عيسى، وشهد اللقاء مشاركة الخماسي الجديد، شريف إكرامي وأحمد سامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي والفلسطيني محمود وادي.

خاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل يضم شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وعبد الله بكري وأحمد سامي ومحمد حمدي قي خط الدفاع، ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ورمضان صبحي في خط الوسط، ومحمود وادي في الهجوم.

وسيطر بيراميدز على مجريات الشوط الأول من اللقاء وكان الأكثر خطورة على مرمى البنك الأهلي، وهدد مرمى الضيوف عن طريق رمضان صبحي وعبد الله السعيد، قبل أن ينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، خاض الفريق اللقاء بتشكيل يضم، مهدي سليمان في حراسة المرمى، وأحمد سامي وعبد الله بكري وأحمد توفيق وطارق طه في الدفاع، ومحمد فتحي وعمر العيوني وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل وإسلام عيسى في الوسط، ودودو الجباس في الهجوم.

وبعل ٤ دقائق من الشوط الثاني سجل دودو الجباس الهدف الأول لبيراميدز برأسية رائعة من عرضية طارق طه، وضعها بشكل رائع في شباك البنك الأهلي معلنا تقدم بيراميدز بهدف.

وواصل بيراميدز سيطرته على مجريات اللقاء وعادل ليسجل هدفا ثانيا عن طريق إسلام عيسى ليعلن تقدمه بهدفين دون مقابل على الفريق الصاعد حديثا للأضواء.