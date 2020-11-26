شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبدأ المرحلة الثانية من برنامج إعداد سموحة للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة سفر الفريق الكروى الأول بنادى إلى القاهرة غداً، لبدء مسعكر اعداد للموسم الجديد بسبب سوء حالة الطقس في المدينة الساحلية، وسيتواجد الفريق مساء الغد في أحد فنادق التجمع الخامس .



واستقر الجهاز الفنى على خوض مبارايتن من العيار الثقيل مع بيراميدز وأنبى للوقوف على حقيقة المستوى الفنى والبدنى الذي وصل اليه اللاعبون خلال المرحلة الأولى من برنامج الإستعداد للموسم الكروى الجديد.



وعقد أحمد سامى جلسة مع لاعبيه شرح لهم فيها تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم ببذل أقصى الجهد لحجز مكان أساسى في تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات.



وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هي محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى في صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبدالكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة في صفقة انتقال حر ونجح أمس في تجديد استعارة محمد عبدالمنعم من الأهلى لمدة موسم واحد فقط.

ويحاول مسؤلو سموحه اقناع عدد من اللاعبين الكبار للإنضمام لصفوف «الموج الأزرق» في الموسم الجديد على رأسهم أحمد ياسر ريان وأحمد الشيخ واليو بادجى وجيرالدو لاعبو الأهلى، وكريم بامبو وكاسونجو لاعبا الزمالك ولكن سيتم حسم الأمر عقب انتهاء مباراة القطبين في دورى أبطال افريقيا.