جمهورية شبين يصدر بيان تعقيباً على عدم موافقة الأمن على إقامة مبارياته على ملعبه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصدر مجلس ادارة نادى جمهورية شبين بيان اعلامى على صفحته الرسمية تعقيباً على عدم موافقة الامن على اقامة مباريات الفريق على ملعبه جاء في البيان،«.يؤكد مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين برئاسة النائب أحمد الخشن بأنه على اتصال دائم ومستمر مع كافة الجهات الأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لاستئناف اللعب على ملعب النادي ومن ثم استضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز ب كما كان الحال في الموسم الماضي، والذي لم يشهد أي مشكلة على الاطلاق خاصة وأن المباريات تقام بلا جماهير». ويشدد المجلس على أن هناك اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية والتنسيق على كافة المستويات وخاصة فيما يخص المتطلبات والشروط الواجب اتباعها للحفاظ على كافة الأطراف من أعضاء بالنادي ولاعبي الفريقين والحكام، وأن مجلس الادارة على دراية كاملة بالجهد المبذول من كافة الجهات المختصة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين«. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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