شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدي الأحمر في قمة أفريقيا..وغريمه الزمالك يرتدي الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الخميس الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف».‏

فيما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏