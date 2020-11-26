شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكم بعمر ال 16 سنة يقود مباراة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020 شهدت بطولة كأس بيترو تريد المعروفة بكأس الاتحاد الليبيري حدثًا نادرًا في عالم كرة القدم بعدما قام صبي في الـ16 عامًا من عمره بإدارة إحدى المباريات كحكم رئيسي.

وتم تعيين ​صامويل زيون​ حكمًا للساحة في لقاء جميع فريقي براكاي ونيو جورجيا سوبر ستارز. ويعد زيون أحد الحكام المحترفين في القارة السمراء وأول حكم معتمد في هذا السن يدير مباراة رسمية بين فريقين حيث من المؤكد ان لاعبي الفريقين يفوقونه سنا ولكن المعروف عنه قدرته على قيادة المباريات وصرامة قراراته.

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