شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مودريتش: فوزنا على الانتر كان مستحق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020 أكد الدولي الكرواتي لوكا ​مودريتش​ نجم وسط ريال مدريد الاسباني، ان فوز فريقه على انتر ميلان الايطالي في دوري ابطال اوروبا كان مستحقاً.

وحقق النادي الملكي الفوز على النيراتزوري على ملعب جوسيبي مياتزا بنتيجة 2-0، ليحتل وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ. وقال مودريتش لموقع اليويفا:" قلت قبل اللقاء إنها ستكون مباراة نهائية بالنسبة لنا، لقد قدمنا أداءً رائعًا". وأضاف:" لقد فرضنا اسلوبنا من خلال اللعب الجماعي، الفوز كان مستحق رغم افتقادنا لبعض اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات". وأتم قائلاً:" لقد أظهرنا قدرتنا على الفوز من خلال روح وشخصية الفريق".

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