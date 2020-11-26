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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صراع انكليزي الماني على ضم خضيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
كشفت تقارير صحف المانية، ان ايفرتون الانكليزي سيواجه منافسة من فريق اخر على ضم الالماني المخضرم سامي خضيرة في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب صحيفة ‘‘بيلد‘‘ الألمانية، فإن نادي لايبزيغ يفكر جديًا في التوقيع مع سامي خضيرة من يوفنتوس في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري بعد خروجه تمامًا من حسابات أندريا بيرلو مدرب اليوفي هذا الموسم.
ويرغب ايفرتون في التعاقد مع خضيرة في الصيف المقبل، حيث يريد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي العمل معه مرة أخرى بعد أن تولى تدريبه في ريال مدريد سابقًا.
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